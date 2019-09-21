Киев решил продать «Украину»

На Украине приняли решение продать ракетный крейсер «Украина». Об этом заявил глава компании «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

По его словам, Киев не видит потребности в столь большом корабле, который не способен эффективно действовать в Черном и Азовском морях, поэтому его целесообразно продать. А на предприятии будут строить корабли меньшего размера, но в большем количестве, пишет Deutsche Welle.

Глава «Укроборонпрома»отметил, сейчас «Украину» содержит госпредприятие «Николаевский судостроительный завод» и тратит на него большие деньги. Помимо экономической невыгодности в Киеве опасаются, что крейсер затонет, а это приведет к экологической катастрофе.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский снял ролик, демонстрирующий, что крейсер серьезно пострадал от коррозии. Многие части «Украины» находятся в ужасном состоянии.