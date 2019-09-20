Минприроды подняло оценку стоимости животных России в 400 раз

Министерство природы обновило цену охотничьих и лесных ресурсов России. По сравнению с 2017 годом, она выросла в 400 раз: с 0,6 миллиарда рублей до 267 миллиардов.

Как отмечает РБК, в охотничьи ресурсы России входит 21 вид животных. Дороже всего оцениваются лоси (88 миллиардов), косули (46,7 миллиарда), дикие северные олени (28,7 миллиарда) и бурые медведи (16 миллиардов). Дешевле всего оцениваются туры (2,2 миллиарда рублей).

Издание поясняет, что в качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используется стоимость возмещения вреда с браконьеров за убитую особь. Согласно таксам Минприроды, они составляют, например, 40 тысяч рублей за рысь, 80 тысяч рублей за лося, 100 тысяч рублей за снежного барана и т.д.

Также говорится, что в 2018 году в России увеличилось количество 12 видов животных - это серны, туры, выдры и другие. А вот сократилось поголовье ланей, зубробизонов и муфлонов.