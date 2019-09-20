В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»

Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.

Как пишет Businessinsider, там запрещено появляться любой авиации с 16 по 22 сентября, в частности, гражданским дронам и квадрокоптерам. Американские власти таким образом попытались установить дополнительные ограничения для намеревавшихся пробраться на военную базу.

Тем временем, американцы запустили в Сети прямую трансляцию штурма «Зоны 51».

Американские власти попытались установить дополнительные ограничения для намеревавшихся штурмовать военную базу.

Запланированный в Facebook штурм, на который собирались 2 млн человек, как пишет издание, превратился в фестиваль под открытым небом Alienstock в Лас-Вегасе. Тысячи людей отправились в район, отдаленный от легендарной «Зоны 51». Однако власти опасаются, что некоторые люди все же могут появиться в секретной зоне.

Летом 2019 года ВВС США признали, что «Зона 51» является открытой тренировочной площадкой для военных, но добавили, что они «всегда готовы защитить Америку и ее активы».

Напомним, долгие годы «Зона 51» является таинственным местом, связанным со слухами об инопланетянах и инопланетных кораблях, аналоги которых военные могут испытывать на этой базе. В 2013 году «Зона 51» была частично рассекречена, а Пентагон заявил, что там разрабатываются летательные аппараты.