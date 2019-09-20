Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Роструд назвал шесть российских регионов, жители которых получают самую высокую зарплату в стране. Самое большое жалование у работников в Москве.

Как пишет «Интерфакс», лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей стали также Санкт-Петербург, Якутия, Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В Москве и Петербурге самые высокие жалования обещают за работу в отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, продаж, производства и транспорта.

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге. В Красноярском крае хорошие деньги будут получать работники в сферах производства, транспорта, строительства и добывающей промышленности.

В ХМАО самые щедрые на заработную плату - компании в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, а в ЯНАО больше всего можно заработать, будучи сотрудником в сферах здравоохранения, строительства, производства и добывающей промышленности.

В настоящее время на портале «Работа в России» представлено более 1,5 млн вакансий и более 950 тыс. резюме соискателей.