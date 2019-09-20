«Нафтогаз» дал оценку трехсторонним переговорам по газу

В Брюсселе 19 сентября состоялся новый раунд консультаций между Украиной, Россией и Европейской комиссией об условиях использования украинской ГТС после завершения действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Итоги трехсторонних переговоров сегодня прокомментировала украинская сторона.

Как заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, Украине нужно готовиться к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

«Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли. Российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, в том, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров относительно нового контракта на транзит», - написал Витренко в Facebook.

Ранее министр энергетики России Александр Новак, говоря о прошедших переговорах, назвал их конструктивными. Он сообщил, что Москва предложила Киеву временно продлить действующий контракт на транзит газа. По его словам, Россия готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Украина имплементирует европейские нормы в свои законы.

При этом Киев, напротив, выразил надежду на заключение долгосрочной сделки, потому как если транзит прекратится, он потеряет поступления в бюджет примерно в $3 миллиарда в год.