«Какой красивый»: первый покупатель iPhone 11 в РФ поделился впечатлениями

В 08.00 мск в пятницу, 20 сентября, в России стартовали продажи новых смартфонов от Apple. Новинками стали iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Первым покупателем iPhone 11 в России стал Давид Давыдов, который приобрел два смартфона – себе и в подарок супруге. По его словам, он отдал за две «яблочные» новинки 235 тысяч рублей. Журналистам он сказал, что очень рад покупке и с нетерпением ждет, когда сможет ее распаковать.

Давыдов отметил, что в этот раз покупка прошла «довольно спокойно». За день до того, как забрать смартфон, он зашел в магазин и заплатил.

«Это больше, чем телефон. iPhone - это целая философия для меня. Каждый год покупаю их в этом магазине. Это целая традиция. В этих числах прихожу за телефонами», - признался Давид Давыдов.

Прямо в магазине его уговорили сделать первый «анпэкинг» iPhone 11. «Какой красивый!», - воскликнул Давыдов.

Итоги предзаказа, который начался за два дня до старта продаж «яблочной» техники, продемонстрировали повышенный интерес населения РФ к новой линейке.