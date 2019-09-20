«Бессовестная!»: Пугачева отчитала Собчак за шутку о Киркорове

Музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил об инциденте с участием Аллы Пугачевой и Ксении Собчак, произошедшем на конкурсе «Новая волна» в Юрмале в середине нулевых годов. По словам критика, Собчак была ведущей одного из конкурсных дней, а Алла Пугачева приехала на фестиваль в качестве музы.

Ксения Собчак объявляла артистов в присущей ей ироничной манере, и когда речь дошла до Филиппа Киркорова, представила его, как «короля, который уже не тот», рассказывает Соседов.

После этого за кулисами к Собчак, продолжает критик, подошла Алла Борисовна и довольно резко высказала ей все, что думает о ее конферансе.

«"Как ты могла такое брякнуть?! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться? Да тебе до Киркорова расти и расти! Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?!" Бедная Собчак стоит перед Примадонной, свесив голову, и молчит», - цитируют Соседова Дни.ру.

После этого, по словам критика, он подошел к Ксении Собчак и спросил, почему она позволила певице так разговаривать с собой. Ее реакция Соседова удивила. Ксения ответила, что «Алла Борисовна всей своей жизнью заслужила право критиковать нас».