Сурок-похититель овощей попался на камеру и стал звездой YouTube

Американский садовник установил камеру в огороде, чтобы найти воришку, который таскает его овощи. Им оказался упитанный сурок.

Джефф Пермар оказался очень удивлен, когда заметил на видеозаписях сурка, жующего томаты и огурцы с грядки прямо перед камерой, не стесняясь и не скрываясь.

«Мы не знали, чего ожидать. Но, посмотрев видео, получили огромное удовольствие. Этот парень — просто потрясающий», - сказал Пермар изданию The Dodo.

Мужчина дал своему неожиданному «соседу» кличку (Chunk - Пухляш) и завел для него аккаунт на YouTube, куда и стал публиковать забавные ролики.