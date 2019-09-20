Apple выпустила iOS 13: что там будет нового

Компания Apple официально выпустила мобильную операционную систему iOS 13 для смартфонов iPhone, начиная с версий 6S и 6S Plus, в том числе iPhone SE и более поздних версий.

В компании заявили, что самое важное обновление – повышение производительности системы и скорости работы. Ожидается, что приложения будут запускаться быстрее, а разблокировка с помощью лица даже для iPhone X будет проходить ощутимо скорее.

Одним из главных нововведений стала темная тема, меняющая интерфейс и обои всех стандартных приложений. Она может включаться и выключаться вручную либо по заданному расписанию.

Компания выпустила новую систему логина в приложениях, то есть в программах (Facebook, Google, «ВКонтакте») появится кнопка «Войти с Apple». Однако компания не будет передавать сервисам персональные данные.

Клавиатура получила режим непрерывного ввода – теперь будет достаточно проводить пальцем от буквы к букве, чтобы набрать слово.

Кроме того, операционная система будет сообщать пользователю, что программа записывает его перемещения, даже если он дал на это согласие. Система будет предупреждать, если у приложения окажется слишком много данных, и предложит отключить функцию.

Приложения «Найти iPhone» и «Найти Друзей» были объединены в программу «Локатор». В Safari для скачивания файлов больше не нужно будет открывать их в сторонних приложениях – они сохранятся в приложении «Файлы».

Фотографии сгруппируются по дням, месяцам и годам в «умную ленту», демонстрируя лучшие снимки, а плохие кадры и дубликаты будут скрыты. Видео теперь можно будет развернуть, обрезать и исправить перспективу. На ролики сразу можно будет накинуть фильтр и провести цветокоррекцию.

Пользователи начнут получать iOS 13 уже 19 сентября. А 30 сентября ожидается выход iOS 13.1, а также iPadOS – операционной системы для iPad.