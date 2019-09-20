Снег, ураган и град: в российских городах бушует непогода

Жители Мурманска уже почувствовали приближение зимы. В сентябре в городе выпал первый снег. В течение дня погода была переменчивой. Пошел ливень, затем небольшой дождь. Дороги превратились в сплошной каток. Такая погода сохранится в регионе еще пару дней.

Ненастье разыгралось и в Челябинске. Горожанам пришлось спасаться от дождя и града. Кроме того, скорость ветра местами достигала почти 30 метров в секунду. Очевидцы успели снять, как на одной из улиц упал рекламный щит. Ущерб подсчитывают и автомобилисты.

Разгул стихии был в Тюмени. В городе прошел сильный дождь с грозой. Ветер был такой силы, что повалил два крана на одной из стройплощадок города.

На Калининградскую область обрушился град. Местами даже образовался снежный накат. Штормовое предупреждение объявлено в Омске. Там накануне ветер обрывал линии электропередачи. Несколько районов города остались без света.

Накануне ураган срывал крыши и с корнем вырывал деревья от Урала до Ростовской области, так что элементарный выход на улицу в некоторых регионах был связан с риском для жизни. Только в одном Ростове ветер до 27 метров в секунду повалил десятки деревьев.

К непогоде следует готовиться и москвичам - в ближайшие выходные в столице синоптики обещают заморозки и первый снег.