Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра иностранных дел, Вашингтон при этом отвергает все попытки договориться «об универсальном моратории на такую деятельность».
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Соединенные Штаты приступили к размещению оружия в космическом пространстве. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе», - написал министр в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».
По словам Лаврова, США при этом отвергают все попытки договориться «об универсальном моратории на такую деятельность».
В июле глава МИД РФ уже напоминал Вашингтону, что Москва и Пекин давно представили проект договора о неразмещении оружия в космосе, и выражал обеспокоенность планами США.
В начале года Сергей Лавров назвал размещение элементов ПРО США в космосе угрозой космическим объектам неугодных Вашингтону стран.