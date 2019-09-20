Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

Соединенные Штаты приступили к размещению оружия в космическом пространстве. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе», - написал министр в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».

По словам Лаврова, США при этом отвергают все попытки договориться «об универсальном моратории на такую деятельность».

В июле глава МИД РФ уже напоминал Вашингтону, что Москва и Пекин давно представили проект договора о неразмещении оружия в космосе, и выражал обеспокоенность планами США.

В начале года Сергей Лавров назвал размещение элементов ПРО США в космосе угрозой космическим объектам неугодных Вашингтону стран.