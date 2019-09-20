В Подмосковье начали применять новую вакцину против гриппа

Кампания по вакцинации против гриппа началась в Московской области, рассказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, для жителей региона были закуплены современные вакцины «Гриппол плюс» (для детей) и «Совигрипп» (для взрослых). Мухтасарова заметила в интервью «360», что грипп опасен развитием всевозможных осложнений, в связи с чем вакцинация сможет снизить заболеваемость населения.

«Это тяжелое заболевание, но ещё более опасны его осложнения. Поэтому Минздрав сейчас направляет ресурсы на активную иммунизацию населения», - подчеркнула она.

Всего планируется привить около 4 млн человек, добавила глава регионального Минздрава. Мухтасарова пояснила, что инъекция – это малая доза вируса, против которого организм выработает защиту. В этом году в регионе используют четырехкомпонентную вакцину.

Министр пояснила, что привиться можно в поликлинике по месту прикрепления. Вскоре вакцинацию будут делать в тоговых центрах и у ж/д-станций.