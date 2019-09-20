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Живой щит: боевики отказались выпускать жителей из провинции Идлиб

Василиса Морозова
Валентин Гвоздев
06:52 20.09.2019
Боевики используют жителей Сирии как живой щит, опасаясь что будут уничтожены как только беженцы уйдут домой.
© Видео: ТРК "Звезда! © Фото: ТРК "Звезда"

В Сирии ситуации обостряется - террористы не выпускают местных жителей из районов провинции Идлиб.

Гуманитарный коридор для выхода всех желающих с территории подконтрольной боевикам открыт при помощи российского центра по примирению враждующих сторон. Развернут пункт пропуска с медпунктом, тремя тоннами теплых вещей и продовольствия и автобусами для женщин и детей. Однако, дорога в настоящий момент пустует, поскольку люди не могут покинуть зону деэскалации.

Радикалы используют их как живой щит, опасаясь что будут уничтожены как только беженцы уйдут домой. Год назад гуманитарный коридор уже работал, тогда местные шейхи сумели договориться с террористами. В самый последний момент, боевики отказались выпускать мирных жителей.

В прошлом году гуманитарный коридор в Абу-Духуре действовал с марта по декабрь. За это время зону деэскалации покинули более 50 тысяч человек. Сейчас все готово к возобновлению работы гуманитарного коридора, за которым прочно закрепилось название «Дорога жизни». Однако, даже спустя шесть часов после назначенного времени, дорога через Абу-Духур, остается пустой.

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