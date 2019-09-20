В России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках «регуляторной гильотины» предполагает отменить некоторые старейшие профессиональные праздники. Как пишет «Коммерсант», среди них оказались День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Таким образом правительство отменит ряд документов СССР и РСФРСР, которые вводили эти праздничные дни. День железнодорожного транспорта и День железнодорожника, в частности, были утверждены Совнаркомом СССР, соответственно, в 1936 и 1940 году. День радио Совет министров СССР утвердил в 1967 году, а о введении Дня воздушного флота Совнарком подписал постановление в 1933 году.

В РЖД уже отреагировали на данную инициативу, заметив, что День железнодорожника является одним из старейших профессиональных праздников, и компания заинтересована в его сохранении. В Минтрансе и Росавиации пока не отреагировали на возможное исключение профильных праздников.

«Регуляторная гильотина» - масштабная инициатива правительства по пересмотру действующих нормативно-правовых актов СССР и РСФСР, поручение о проведении которой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 11 сентября. В перечне теряющих силу актов оказались 220 319 документов.