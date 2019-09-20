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Генерал США пригрозил ударом по Калининграду в случае войны

Василиса Морозова
06:32 20.09.2019
Командующий ВВС США в Европе, рассказал о возможном «всестороннем наступлении» США на территорию России.
Генерал США пригрозил ударом по Калининграду в случае войны
© Фото: U.S. Department of Defense (DoD), Facebook

Главнокомандующий американскими ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян рассказал, что у Пентагона есть позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде план.

Как пишет Breaking Defense, Вашингтон готов «своевременно» ответить на возможную «агрессию России» в Европе.

«Если мы пойдем туда, чтобы уничтожить, к примеру, Калининградскую интегрированную систему ПВО, пусть не будет никаких сомнений, что у нас есть план для ее атаки», - подчеркнул Харригян.

Генерал США не стал раскрывать детали разработанного Пентагоном плана. Издание отмечает, что в таком случае ответ станет быстрым и эффективным - Соединенные Штаты будут осуществлять всестороннее наступление, которое включает в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также в киберпространстве.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, «под предлогом мифической "угрозы с Востока" в странах Центральной и Восточной Европы разместились американские войска и тяжелая военная техника», а также возникают постоянно новые элементы командно-штабной структуры НАТО. Поэтому в Калининградскую область были переброшены «Искандеры».

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