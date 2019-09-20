Задержанные суда КНДР доставили в Находку

Северокорейские суда, задержанные после нападения на российских пограничников, были конвоированы в Находку, сообщает корреспондент «Звезды» с места событий. Суда сейчас находятся на рейде.

Как рассказал представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю, граждане КНДР остаются на борту.

Напомним, инцидент произошел 17 сентября в Японском море, при задержании нарушители оказали вооруженное сопротивление. Иностранные рыбаки занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России.

Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР.

Во время операции у северокорейских браконьеров были изъяты орудия лова, а также незаконно добытая рыба.

Среди нарушителей есть пострадавшие, им уже оказали необходимую помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.