ВДВ обеспечили наведение средств поражения на учении «Центр-2019»

В ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск (сил) стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз спецназ ВДВ выполнили задачу уточнения координат объектов противовоздушной обороны, вскрытия системы охраны и обороны условного противника, наведения и корректирования средств высокоточного поражения и авиации.

«Группы специального назначения Воздушно-десантных войск в количестве 90 человек будут десантированы в тыл условного противника из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации», - рассказали в Минобороны.

Десантирование спецназа ВДВ в район предстоящих учебно-боевых действий оперативного десанта будет проводиться с высоты более 2000 метров с использованием парашютных систем «Арбалет».

Разведчики-десантники передадут на командный пункт координаты целей, удаление которых от района выброски может составлять от 10 до 15 километров.