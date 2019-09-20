Новак пообещал Украине доказать выгоду от прямых поставок газа

Прямые поставки газа из России на Украину будут выгодны Киеву. В Москве готовы доказать это украинским властям, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Накануне, 19 сентября, Россия, Украина и Евросоюз на консультациях в Брюсселе обсуждали поставки российского голубого топлива со следующего года. Украинская сторона на трехсторонних переговорах согласились рассмотреть предложение Москвы, делегация взяла время, чтобы изучить вопрос и оценить эффективность предложения.

«В первую очередь, им важен экономический эффект и эффективность. Мы эту эффективность готовы им доказать, что более выгодно покупать газ напрямую», - цитирует РИА Новости главу российского Минэнерго.

Новак уточнил, что Россия готова бронировать мощности для транзита газа через Украину. Делать это можно краткосрочно или долгосрочно. Он добавил, что объемы транзита газа будут обсуждаться в следующий раз на трехсторонних консультациях, которые, предварительно, состоятся через месяц.