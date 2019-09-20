Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) одобрила предложение запретить продажу спиртного в местах общепита, расположенных в многоквартирных домах.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, который наделяет регионы правом ограничивать торговлю алкогольной продукцией в жилых домах, где есть небольшие кафе, бары и рестораны.

«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что необходимость вызвана огромным количеством жалоб от жителей на нарушение общественного порядка в домах, где реализуется алкоголь.