«Это был ад»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

В турецком поселке Кестель двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Возраст мальчиков - 3,5 года и десять лет.

По словам их отца, всего пострадали восемь человек. Во время ужина повар устроил шоу и допустил ошибку, в результате на стоявших людей полилось горящее масло.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели», - сообщил родитель, пишет портал E1.

Отец находится вместе с сыновьями в Турции. Он рассказал, что один мальчик не может перенести перелет в РФ, у него ожог 27% кожных покровов. У второго обгорели рука и голова, поражены 16% тканей тела.

Отец отметил, что к администрации отеля у него претензий нет. Екатеринбуржцев разместили в хорошей клинике и оплачивают лечение.