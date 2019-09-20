Колокольцев встретился с вьетнамскими полицейскими в Ханое

В Ханое состоялась встреча министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с вьетнамскими коллегами.

На мероприятие были приглашены около 400 офицеров, которые в разные годы обучались в вузах системы МВД, а сегодня работают на ответственных постах в министерстве общественной безопасности Вьетнама. Восемнадцать из них имеют генеральские звания.

Российский министр отметил, что на протяжении десятилетий учебные заведения Министерства внутренних дел РФ пользуются заслуженным авторитетом как внутри страны, так и за рубежом. Они известны своими научными школами и высоким уровнем подготовки полицейских кадров.

Специалисты из многих стран мира в практической работе успешно применяют знания, полученные в образовательных организациях России, для эффективного решения задач по защите и обеспечению законных прав граждан.

«Наши выпускники занимают ведущие должности в структурах правоохранительных органов различных государств, распространяют традиции взаимного уважения и укрепляют международное сотрудничество», – подчеркнул глава российского ведомства.

Участники встречи рассказали об основных направлениях деятельности своих подразделений, технологиях, применяемых для раскрытия преступлений и обеспечения общественного порядка. Также они выразили признательность за высокий уровень профессиональной подготовки, полученной в России, поделились воспоминаниями о преподавателях и однокурсниках.

Глава МВД РФ обратил внимание на то, что присутствующие на мероприятии не только прекрасно владеют русским языком, но и хорошо знакомы с российской историей и культурой. Владимир Колокольцев пожелал коллегам дальнейшей плодотворной работы, здоровья и благополучия.