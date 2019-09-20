Лавров указал на истинное лицо западного «либерализма»

Западные страны позиционируют себя, как защитники либерализма, где во главе угла стоит личность, ее права и свободы. Однако, несмотря на объявленную идеологию, эти же государства занимается политикой санкций, военных угроз и бомбардировкой суверенных государств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Государства, позиционирующие себя как эталон демократии, пекутся о ней только тогда, когда требуют от тех или иных стран "навести порядок" у себя дома по западным лекалам», - написал министр в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».

Материал Лаврова распространила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ отметил, что когда от стран Запада ожидают демократического подхода в международных связях, они пытаются в своих интересах трактовать международно-правовые нормы.

По мнению Лаврова, игнорирование волеизъявления жителей Крыма, демократическим путем выбравшим курс на воссоединение с Россией, также противоречит либеральным ценностям.