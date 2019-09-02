Обмен «33 на 33» и освобождение Вышинского: Москва и Киев наводят мосты

Главное ожидание всех последних дней - возможный обмен заключенными между Россией и Украиной. Впервые об этом заговорили еще в середине августа. И вот сейчас появилась слабая надежда, что, возможно, лед в этом направлении тронулся. До официального подтверждения и окончания обмена никакой информации, конечно же, не будет. Но судя по поступающим сигналам как из Москвы, так и из Киева, определенные подвижки в этом направлении возможны.

И первая за долгое время хорошая новость на эту тему, которая поступила из Киева, - это освобождение из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Больше года, а точнее год и три месяца, он провел в СИЗО, и все это время настаивал на своей невиновности. Вышинского обвинили в госизмене. Основой для этого стало то, что при обыске у него были найдены российский паспорт, несколько российских государственных наград - среди которых медаль «За возвращение Крыма», георгиевские ленточки и пачки денег в разной валюте. Дело Вышинского все еще не закрыто, по обвинению в госизмене ему грозит до 15 лет тюрьмы. Пока Киевский суд принял решение отпустить журналиста под так называемое «личное обязательство» - это аналог нашей подписки о невыезде.

«Я считаю, что если есть возможность дать людям выйти на свободу - надо ее использовать. Как это будут делать политики я не знаю, но мне кажется, любой человек, оказавшийся на свободе, будет благодарен. Ну и самое главное, что он окажется на свободе, а это - главная ценность. По крайней мере, я это серьезно осознал за год с лишним», - сказал Кирилл Вышинский.

Что касается остальных заключенных, находящихся в местах лишения свободы как на Украине, так и в России - то сейчас вопрос по ним уточняется. 30 августа в Москву прилетел лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Именно Медведчук с украинской стороны с самого начала конфликта - один из главных переговорщиков по обмену пленными между Украиной и донецкими республиками. Именно он обращался к Владимиру Путину в ноябре 2017-го с просьбой повлиять на власти ДНР, чтобы обмен состоялся. По какой формуле будет происходить обмен сейчас - точной информации пока нет. Но очевидно, что работа в этом направлении началась.

«Действительно, новая команда Зеленского ведет такие переговоры. Но когда они завершатся - готовности нет полной. Я думаю, что эта готовность должна наступить и тогда все это произойдет. Когда это будет - эта дата, к сожалению, пока еще неизвестна. Если бы она даже была известна, думаю, нет смысла и нецелесообразно о ней говорить заранее», - заявил Виктор Медведчук.

Медведчук рассказал, что уже побывал в следственном изоляторе Лефортово, передал украинским заключенным украинские хлеб и сало, и рассказал им о работе, которая ведется для их скорейшего освобождения.

Ранее сообщалось, что Москва и Киев планируют осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле 33 на 33 человека. Предполагалось, что он может состояться 28 или 29 августа, однако в эти даты ничего подобного не произошло.