Массированный бомбовый удар нанесли Ту-22М3: видео

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли массированный бомбовый удар на полигонах в Свердловской и Курганской областях в рамках эпизода учений «Центр-2019» по уничтожению наземных и подземных объектов условного противника.

«Летчики применили авиационные бомбы массой от 250 до 500 килограммов по целям, имитировавшим бронетехнику, бетонные укрытия и замаскированные укрепленные подземные командные пункты», - рассказали в Минобороны России.

В нанесении авиаудара также приняли участие пилоты бомбардировщиков Су-34 авиации ЦВО.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходит с 16 по 21 сентября под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.