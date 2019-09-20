Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Центр-2019 ТЕГИ

Массированный бомбовый удар нанесли Ту-22М3: видео

Наталья Вальханская
03:49 20.09.2019
В рамках эпизода учений «Центр-2019» по уничтожению наземных и подземных объектов условного противника прошли учения экипажей дальних бомбардировщиков ВКС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли массированный бомбовый удар на полигонах в Свердловской и Курганской областях в рамках эпизода учений «Центр-2019» по уничтожению наземных и подземных объектов условного противника.

«Летчики применили авиационные бомбы массой от 250 до 500 килограммов по целям, имитировавшим бронетехнику, бетонные укрытия и замаскированные укрепленные подземные командные пункты», - рассказали в Минобороны России.

В нанесении авиаудара также приняли участие пилоты бомбардировщиков Су-34 авиации ЦВО.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходит с 16 по 21 сентября под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.09.2019, 01:25
Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай
Дата20.09.2019, 03:30
Боевые пловцы: как ведется стрельба в подводном тире
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Центр-2019
03:49 В стране и мире
Видео
Массированный бомбовый удар нанесли Ту-22М3: видео
02:37 Армия
«Метеориты» впервые проделают 18 проходов в минных полях на «Центр-2019»
01:05 Армия
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
01:00 Армия
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
00:31 Армия
Минобороны раскрыло подробности активной фазы «Центр-2019» под Оренбургом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:01 ОПК
Видео
Минобороны получит ЗРК «Тор» на 100 млрд рублей до 2027 года
04:50 Армия
Видео
Корабли Северного флота провели боевые стрельбы в Арктике: видео
04:41 В стране и мире
Видео
Лавров указал на истинное лицо западного «либерализма»
04:05 В стране и мире
Видео
«Это был ад»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
04:00 Армия
Видео
Боевые стрельбы из БТР-82АМ в горах Абхазии: кадры учений
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы профессии, которые первыми перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Микки Рурк пожелал себе похорон в украинском селе
Видео
Раненый полицейский убегает от коллеги-стрелка в Москве: видео с камер
Видео
В Красноярском крае мужчина три дня плутал по подвалу больницы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Проломлен череп, вырван глаз и язык: эксперт считает, что группу Дятлова растерзали йети
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.