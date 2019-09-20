Без очередей в поликлиниках: в Подмосковье появилась услуга «Справка в один шаг»

В Московской области начала работать услуга «Справка в один шаг». Теперь медицинские справки, направления и рецепты можно получить за короткое время, не записываясь для этого специально к врачу.

Данная процедура начала работать перед новым учебным годом, она призвана освободить участковых педиатров от рутинной, бумажной работы и больше времени уделить осмотру больных.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала о том, что новая услуга помогает сэкономить время также и родителям, сообщает «360».

«Мы готовились к учебному году и организовали в поликлиниках кабинет, где развели потоки больных и здоровых детей. Там родители быстро могли получить справку о здоровье ребенка, отсутствии контакта с инфекционными больными, справку о профилактических процедурах», - рассказала глава подмосковного Минздрава.

Мухтасарова отметила, что за последнюю неделю августа было выдано более 20 тысяч справок.

Местонахождении кабинета, где выдают такие справки, можно узнать в регистратуре поликлиники. Педиатр задает взрослым ряд вопросов о здоровье ребенка и проводит первичный осмотр. Кроме того, здесь можно без очереди получить направления на анализы.

Всего в регионе работает 187 кабинетов, где можно воспользоваться такой услугой. Они способны принять более 1,5 миллиона детей.