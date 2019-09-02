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Захоронение времен железного века обнаружили в Астраханской области

Дарья Муромова
00:36 02.09.2019
Ученые предположили, что данное захоронение было вскрыто ветрами и некоторое время находилось на поверхности, а после снова было засыпано песками.
© Видео: astrakhan_archaeology, Instagram © Фото: astrakhan_archaeology, Instagram

Во время раскопок в пустыне Северного Прикаспия астраханские археологи обнаружили погребение, относящееся к II-I векам до нашей эры.

Погребение было разрушено ветрами. Древний усопший, скорее всего мужчина, лежал на спине. Его голова, предположительно, располагалась на подушке, так как находилась под наклоном. В изголовье исследователи обнаружили два керамических сосуда разных размеров, а под черепом - металлический нож, камень для заточки и бронзовый предмет.

© astrakhan_archaeology, Instagram

«В керамическом сосуде меньшего размера, наряду с органическими пищевыми остатками обнаружен камень. В ногах погребенного лежало керамическое прясло, по некоторым предположениям это подношение женщины умершему», - говорится в сообщении в социальной сети.

Ученые предположили, что данное захоронение было вскрыто ветрами и некоторое время находилось на поверхности, а после снова было засыпано песками.

© astrakhan_archaeology, Instagram

Ранее в Астраханской области были обнаружены останки сарматского воина, который, предположительно, умер две тысячи лет назад во время неудачной операции на мозг. Недалеко от него было обнаружено захоронение ребенка, скончавшегося в возрасте двух лет.

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