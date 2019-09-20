Во Франции пантера гуляла по крышам и заглядывала в окна: видео
Экзотическая кошка не проявляла агрессии. Она спокойно бродила по крышам, пока ее не поймали.
© Видео: vénom, nouchkush, INFO Roubaix, Victor Lefranc, Twitter © Фото: @anxsch, Twitter
В коммуне Армантьер на северо-западе Франции черная пантера прогуливалась по крышам домов и заглядывала в окна квартир.
На опасного бродягу пожаловались в экстренные службы местные жители. По словам очевидцев, хищник вел себя спокойно, не боялся людей и не проявлял агрессии.
Прибывшие на место полицейские и спасатели оцепили здание на случай, если зверь решит спрыгнуть на землю.
Животное удалось нейтрализовать. Ветеринары выпустили в пантеру дротик со снотворным, когда она зашла в одну из квартир. Затем ее поместили в клетку и отдали в организацию по защите животных. Хозяина дикой кошки разыскивают, пишет AP.