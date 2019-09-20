Во Франции пантера гуляла по крышам и заглядывала в окна: видео

В коммуне Армантьер на северо-западе Франции черная пантера прогуливалась по крышам домов и заглядывала в окна квартир.

На опасного бродягу пожаловались в экстренные службы местные жители. По словам очевидцев, хищник вел себя спокойно, не боялся людей и не проявлял агрессии.

Прибывшие на место полицейские и спасатели оцепили здание на случай, если зверь решит спрыгнуть на землю.

Животное удалось нейтрализовать. Ветеринары выпустили в пантеру дротик со снотворным, когда она зашла в одну из квартир. Затем ее поместили в клетку и отдали в организацию по защите животных. Хозяина дикой кошки разыскивают, пишет AP.