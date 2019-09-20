На следующей неделе москвичей ждут «метеокачели» и заморозки

Синоптики прогнозируют «метеокачели» в Москве на следующей неделе. Кроме того, в связи с приближением с Запада атмосферного фронта, в главном городе России ожидаются заморозки.

«В воскресенье в Московском регионе будут осадки. А в начале следующей недели осадков не будет, будут «метеокачели», - пояснил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, пишет агентство городских новостей «Москва».

С 22 по 25 сентября среднесуточная температура ожидается на два-три градуса ниже климатической нормы. Термометры покажут от 6 до 9 градусов выше нуля. С 26 сентября в столице будет теплее, однако снова выпадут осадки.