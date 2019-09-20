Симпсоны «присоединились» к штурму: мем о «Зоне 51» появился в Сети

Сегодня, 20 сентября начался «штурм» секретной военной в Неваде «Зона 51». На территории таинственного объекта, окруженного легендами и различными теориями заговора, люди планируют найти следы пришельцев и секретные лаборатории, скрываемые правительством США.

Все началось с невинной шутки, когда несколько месяцев энтузиасты запустили в Facebook акцию с призывом штурмовать «Зону 51». К ней присоединились более двух миллионов людей. Датой собрания было назначено 20 сентября.

Пользователи Сети постят мемы, посвященные «главному событию осени». На одном из них изображена сцена из «Симпсонов», где целая толпа «Гомеров» пытается атаковать объект.

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Люди действительно стали покупать билету в Неваду, где расположена база. Желающих попасть в запретную зону оказалось много, у секретного объекта уже появились целые палаточные лагеря.