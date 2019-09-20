Австралиец спас серфера от акулы с помощью дрона

У берегов австралийского городка Уэрри-Бич в штате Новый Южный Уэльс коптер спас серфера от нападения акулы. Инцидент произошел 15 сентября.

Спортсмен на своей доске рассекал волны океана, даже не подозревая о том, что недалеко от него движется акула, длиной 3,5 метра.

В это же самое время местный житель Кристофер Джой управлял дроном. Его летательный аппарат обнаружил, что рядом с беспечным серфером плывет опасная хищная рыба. Джой через динамик на своем дроне предупредил его об опасности.

Серфер моментально отреагировал и быстро поплыл к берегу, а оставшаяся без обеда акула скрылась в океане. Кадры, снятые с помощью беспилотника, публикует The Mirror.

Джой отметил, что часто бывает на пляже, запускает дрон и добровольно патрулирует берег. Он специально купил устройство с динамиком, чтобы можно было предупреждать людей в воде об опасности.