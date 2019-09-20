В Минюсте опровергли данные об отмене профессиональных праздников

Минюст опроверг информацию об отмене ряда профессиональных праздников.

Этим утром, 20 сентября, в ряде СМИ появилась новость, что из календаря могут исчезнуть, например, День железнодорожника и День радио. Власти якобы аннулируют нормативные акты, введенные еще во времена СССР.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это не соответствует действительности- полюбившиеся миллионом россиян праздники останутся.