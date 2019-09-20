Человека с «антенной» на голове заметили возле «Зоны 51» в США

Около 75 человек собрались возле «Зоны 51» в штате Невада, где находится военно-испытательная база ВВС США. Они собрались «штурмовать» секретный объект, чтобы выяснить, есть ли там инопланетяне.

В Сети появилось фото, где мужчина стоит около «Зоны 51» в шапочке, сделанной из фольги.

«Единственный умный человек на рейде "Зоны 51"», - говорится в подписи к снимку.

Пользователи отмечают «антенну», которая также сделана из фольги. Обыватели считают, что подобные изобретения могут «спасти» от сканирования мозга инопланетянами.