«Инопланетяне» заполонили «Зону 51» и устроили вечеринку

Штурм «Зоны 51» превратился в косплей-фестиваль. В Неваду съехалось множество людей, одержимых идеей поиска инопланетян, теоретики заговора и просто те, кто любит необычные вечеринки.

По данным Yahoo, накануне ночью целые автопоезда начали приезжать в окрестности американской военной базы, на которой, по некоторым данным, велись проекты, связанные с НЛО. Всего ожидается несколько тысяч человек.

Энтузиасты за это время уже даже придумали свой официальный саундтрек с названием They Can't Stop Us All («Они не могут остановить нас всех»).

«Мы просто решили приехать. Мы подумали: "Эй, разве это не будет весело?"», - рассказала Александра Буссон из Мичигана.

На месте работают представители множества СМИ и, похоже, тоже освещают все происходящее, как фестиваль любителей НЛО. Журналист Las Vegas Review Мик Акерс выложил фотографии и видео с одетыми в костюм инопланетян людьми, а местный телеканал KSNV показал кадры с мужчинами, глядя на костюмы которых кажется, что их держат в руках огромные пришельцы.

Изначально пост Facebook «Storm Area 51, они не могут остановить всех нас» должен был быть шуткой, вдохновленной недавним документальным фильмом про полигон для испытаний и обучения в Неваде, в котором теоретики заговора утверждают, что правительство США занимается внеземными исследованиями. На встречу подписались более двух миллионов человек.

И хотя подавляющее большинство, вероятно, сделало это в шутку, такой ажиотаж был воспринят всерьез местными, государственными и военными чиновниками, которые предупредили, что «любая попытка получить доступ к военным объектам или военным учебным районам опасна».

Накануне над «Зоной 51» закрыли воздушное пространство. Над военной базой запрещено летать вертолетам, дронам, частным самолетам, включая полицию и медицинские службы.