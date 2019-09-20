Акции против «формулы Штайнмайера» прошли у офиса Зеленского: видео

Протестующие в Киеве выступили против «формулы Штайнмайера». Акция прошла возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 19 сентября. В ней приняли участие несколько сотен человек.

Митингующие призывали главу государства не соглашаться на выполнение минских договоренностей на возможной встрече «нормандского формата».

Экс-глава МИД Германии, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал документально заверить введение на Украине особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также закрепление особого статуса Донбасса в Конституции страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что дал свое согласие на «формулу Штайнмайера». Позднее на заседании контактной группы в Минске Киев отказался выполнять договоренности без ряда условий.