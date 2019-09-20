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Задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске

Дарья Муромова
21:46 20.09.2019
ЧП случилось на железнодорожной станции Брянск-Орловский в ночь на пятницу, 20 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба СК РФ по Брянской области

Подозреваемого в совершении двойного убийства сотрудников спецсвязи в Брянске задержали. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Получены неопровержимые доказательства причастности к совершенному преступлению 31-летнего коллеги потерпевших сотрудников спецсвязи. В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», - говорится на сайте СУ СК РФ по Брянской области.

ЧП случилось на железнодорожной станции Брянск-Орловский в ночь на пятницу, 20 сентября. Два сотрудника спецсвязи получили ранения в голову и скончались на месте.

Злоумышленник похитил деньги, которые доставляет спецсвязь. После убийств он поджег служебное помещение, чтобы скрыть следы преступления. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве, разбое и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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