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Появились подробности гибели российской девочки в отеле в Турции

Дарья Муромова
21:26 20.09.2019
Оказалось, что ди-джей не выключил музыку, которая заглушала крики о помощи, а работники отеля не вызвали скорую помощь.
Появились подробности гибели российской девочки в отеле в Турции
© Фото: Наталья Адамова, Вконтакте

Свидетель трагической ситуации с 12-летней девочкой Алисой из России, руку которой засосало в трубу бассейна в турецком отеле, рассказал о халатности персонала и ошибках врачей. Инцидент произошел 18 августа.

Турист из США Хосик Аракелян помогал отцу Алисы достать ее руку. Он утверждает, что никто из сотрудников не знал, как выключить насос. И только когда друг мужчины кинулся в электрощитовую и отключил предохранители, удалось прекратить подачу воды.

Более того, ди-джей не выключил музыку, которая заглушала крики о помощи, а работники отеля не вызвали скорую помощь.

«Я увидел какого-то парня - он стоял рядом и закрывал руками глаза своей жене и дочке, чтобы они не видели, что происходит. Я крикнул, чтобы он вызывал врачей - и только тогда он позвонил в скорую», - приводится слова Аракеляна на сайте «Комсомольской правды».

Мужчину также возмутило поведение врачей, которые приехали на вызов.

«Они не попытались удалить жидкость из ее носа и рта, не обеспечили ее кислородом. Хотя даже мы им об этом говорили», - рассказал турист.

Сначала Алису хотели перевезти из Бодрума в Денизли вертолетом, но местная больница отказалась его предоставлять, сославшись на выходной день. Поэтому ребенка пришлось везти на машине более трех часов.

Аракелян хотел обсудить инцидент с менеджером отеля, но тот ответил ему, что с этой трубой не было никаких проблем уже 20 лет.

«Потом он заявил, что раз это произошло - значит, такова судьба девочки, и начал обвинять ее родителей в том, что они за ней недосмотрели. А в конце, когда я спросил, почему у них нет никого, кто мог бы оказать отдыхающим помощь в такой ситуации, разозлился и заявил, что это не США, а Турция, и у них свои стандарты», - добавил очевидец.

Потом один из сотрудников отеля пытался подкинуть ржавую крышку, которая якобы закрывала трубу, но полиция заметила это и задержала его за дачу ложных показаний.

«Я не знаю, можно ли было спасти Алису, если бы все - и отель, и врачи со "Скорой" - все сделали правильно. Но, думаю, у нее было бы гораздо больше шансов выжить», - сокрушается Аракелян.

За жизнь девочки врачи боролись десять дней, к лечению подключились и прилетевшие в Турцию петербургские специалисты, но спасти ребенка не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Алисы. Ее похороны прошли третьего сентября в Санкт-Петербурге.

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