«Солгал всей стране»: Ягудина обвинили в пиаре за счет болезни Заворотнюк

Российские фигуристы раскритиковали коллегу по цеху Алексея Ягудина после того, как он поучаствовал в ток-шоу, которое было посвящено состоянию здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.

Как утверждает телевизионный продюсер Алина Красная, спортсмен получил за участие в программе около 200 тысяч рублей. Во время шоу он заявил, что является соседом актрисы и часто видел машину скорой помощи около ее дома.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков обвинил Ягудина в «пиаре на чужой трагедии».

«Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга. И он никогда не дружил с Петей. Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья», - цитирует сайт «Комсомольской правды» слова Транькова.

По неподтвержденным данным, фигурист Роман Костомаров вовсе отказался общаться с Ягудиным после выхода программы в эфир.

Ситуацию прокомментировала и ведущая Елена Родина, которая отметила, что фигурист «плюнул в душу» членам звездной семьи, спекулируя на болезни Заворотнюк.

«Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк-Чернышевых. То есть он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране», - подчеркнула Родина.

Она подчеркнула, что во время эфира Ягудин не постеснялся прорекламировать свои гастроли в Ялте, и «лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля».

Ранее Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Состояние женщины резко ухудшилось в середине сентября. На прошлой неделе актриса оказалась в одной из онкологических клиник Москвы, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас, по данным СМИ, врачам удалось вывести Заворотнюк из критического состояния - ее перевели в обычную палату из реанимации.