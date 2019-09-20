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Девочку с деформированным черепом и сросшимися пальцами не взяли в детсад

Дарья Муромова
18:12 20.09.2019
Работники детсада утверждали, что девочка с необычной внешностью «распугает всех воспитанников».
Девочку с деформированным черепом и сросшимися пальцами не взяли в детсад
© Фото: radyga.dobra, Вконтакте

Двухлетнюю девочку Соню отказались взять в детский сад в башкирском селе Алатана из-за деформации костей черепа.

Сначала работники детсада утверждали, что девочка с необычной внешностью «распугает всех воспитанников». Позже Соню все же согласились зачислить в учреждение, но только после того, как ей проведут операцию на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы ребенок мог играть с детьми.

Мама и дедушка Сони утверждают, что врачи постоянно откладывают операцию и не могут понять, в какой город отправить ребенка на лечение.

Также мать девочки, Светлана Захарова, до сих пор не добилась инвалидности для ребенка, поэтому не получает льготных выплат. Местная школа также не планирует принимать Соню на учебу, сообщил телеканал НТВ.

Сейчас семье Сони помогают благотворительная организация и волонтеры: закупили памперсы, еду, игрушки, а также привезли плиту и газовый котел, поскольку в квартире, где живет девочка, нет тепла и воды.

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