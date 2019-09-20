Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев назвал заявление генерала США о прорыве ПВО Калининграда глупостью

Александра Арсентьева
18:12 20.09.2019
Также Медведев дал совет партнерам в Соединенных Штатах обратить внимание на состояние собственной ПРО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление военачальника США о наличии у Америки плана по прорыву противовоздушной обороны в Калининграде на случай российской «агрессии».

«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать», - приводит слова премьер-министра РИА Новости.

Также Медведев дал совет партнерам в Штатах обратить внимание на состояние собственной ПРО.

Глава правительства вспомнил атаки на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии, когда, несмотря на наличие ПРО и установок Patriot, объекты были разрушены и на рынке нефти возникла непростая ситуация.

«Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию», - отметил Медведев.

Американский генерал Джеффри Ли Харригян сообщил, что у Соединенных Штатов имеется план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде.

Детали плана он не раскрыл, но упомянул, что он подразумевает «всестороннюю» операцию с комбинированными ударами с земли, воздуха, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и РЭБ.

В Минобороны России заявили, что Калининградская область находится под надежной защитой от любых агрессивных планов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.09.2019, 01:25
Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай
Дата20.09.2019, 07:51
Морпехи отработали оборону побережья на Каспии: видео
Дата20.09.2019, 15:58
Кокорин прошел медосмотр игрока в Петербурге: видео
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:22 Армия
Видео
Кадры бомбовых ударов Су-34 по позициям условного противника на учениях «Центр-2019»
18:12 В стране и мире
Видео
Медведев назвал заявление генерала США о прорыве ПВО Калининграда глупостью
18:12 В стране и мире
Девочку с деформированным черепом и сросшимися пальцами не взяли в детсад
17:45 В стране и мире
Умер актер из «Брата» и «Улицы разбитых фонарей»
17:39 В стране и мире
В Киеве хотят возобновить выплаты пенсий в Донбассе
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Опубликовано видео расстрела полицейских в московском метро
Видео
Момент удара ракеты ОТРК «Искандер-М» по «террористам» попал на видео
Видео
Отец российских детей рассказал, как их облили горящим маслом в Турции
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.