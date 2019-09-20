Медведев назвал заявление генерала США о прорыве ПВО Калининграда глупостью

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление военачальника США о наличии у Америки плана по прорыву противовоздушной обороны в Калининграде на случай российской «агрессии».

«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать», - приводит слова премьер-министра РИА Новости.

Также Медведев дал совет партнерам в Штатах обратить внимание на состояние собственной ПРО.

Глава правительства вспомнил атаки на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии, когда, несмотря на наличие ПРО и установок Patriot, объекты были разрушены и на рынке нефти возникла непростая ситуация.

«Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию», - отметил Медведев.

Американский генерал Джеффри Ли Харригян сообщил, что у Соединенных Штатов имеется план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде.

Детали плана он не раскрыл, но упомянул, что он подразумевает «всестороннюю» операцию с комбинированными ударами с земли, воздуха, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и РЭБ.

В Минобороны России заявили, что Калининградская область находится под надежной защитой от любых агрессивных планов.