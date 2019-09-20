Трамп заявил о готовности уничтожить 15 объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не хотел бы торопиться.

«Самое легкое, что я могу сделать, пока вы (журналисты) еще здесь, - это сказать - давайте, ребята, начинайте. Это был бы очень плохой день для Ирана... Самое легкое, что я могу сделать, - это сказать, - давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране», - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Он добавил, что не хотел бы этого делать, пока есть такая возможность. При этом Трамп заверил представителей СМИ, что мог бы сделать это за минуту «для них» - тогда бы у журналистов была «большая история», о которой можно было бы писать.

Трамп считает, что тот факт, что он не торопится наносить удары по Ирану, показывает его силу, а не слабость, пишет РИА Новости.

Напомним, США обвинили Иран в атаке нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии. Иран свою причастность к случившемуся отрицает.