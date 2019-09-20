СК начал проверку после ЧП с облитыми горящим маслом детьми в Турции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту получения ожогов двумя российскими детьми во время шоу в отеле турецкого поселка Кестель.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход и результаты проведения проверочных мероприятий, организованных следственными органами СК России по Свердловской области по информации СМИ о получении ожогов двумя малолетними жителями Екатеринбурга», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В одном из турецких отелей повар устроил файер-шоу, во время которого допустил ошибку, и горящее масло вылилось на стоящих рядом людей. Двое мальчиков из Екатеринбурга 3,5 и 10 лет получили сильнейшие ожоги - сейчас они находятся вместе с отцом в одной из турецких клиник. По его словам, сыновья получили ожоги 27% и 16% кожных покровов.

По словам мужчины, в результате ЧП пострадали восемь человек, но больше всех из присутствующих - его дети. Из-за произошедшего вылет в Россию пришлось пропустить.