Умер актер из «Брата» и «Улицы разбитых фонарей»

На 76-м году жизни скончался народный артист России Игорь Шибанов.

«Артист собирался выйти на сцену 21 сентября в рамках проекта "Большие гастроли", но на пути в Краснодаре, где должен состояться спектакль, сердце Игоря Шибанова остановилось», - говорится на сайте ТЮЗа имени Брянцева, в котором играл актер.

Точная причина смерти актера не сообщается.

Дата и место церемонии прощания будут объявлены позже.

В последний раз Шибанов выходил на сцену ТЮЗа 14 сентября, в день своего 75-летия. Он сыграл роль в спектакле «Бешеные деньги».

Любителям кино Игорь Шибанов известен благодаря фильмам: «Брат», «Космос как предчувствие» «Про уродов и людей», «Замок» и «Упырь». Также актер сыграл в таких сериалах, как «Опера. Хроники убойного отдела», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». В 1994 году Шибанов получил звание народного артиста России.