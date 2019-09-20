В Югре пьяный водитель утопил грузовик и экскаватор

Под Нефтеюганском директор одного из предприятий обнаружил пропажу экскаватора и самосвала с территории вверенной ему базы и обратился в полицию с сообщением об угоне. Об этом сообщается на сайте Управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

При этом работник, в ведении которого находилась исчезнувшая техника, пропал и не отвечал на телефонные звонки.

Сотрудники полиции нашли пропавшего водителя и задержали его. Как стало известно, накануне мужчина на грузовике отправился за выпивкой, а потом, будучи в пьяном состоянии, въехал на самосвале в реку.

Обнаружив, что машина застряла, водитель вернулся на базу, и на экскаваторе направился вытаскивать грузовик, после чего утопил и его.

В отношении нарушителя полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит 5 лет тюрьмы.