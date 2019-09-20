В Киеве хотят возобновить выплаты пенсий в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти Киева возобновят выплату пенсий жителям Донбасса.

«Мы восстановим выплату пенсий», - заявил он в интервью «Европейской правде».

Он отметил, что Украина «восстановила оплату услуг» за воду, которую Киев поставляет жителям Донбасса.

Пристайко подчеркнул, что в Киеве собираются заменить приказ о списке товаров, разрешенных к перевозу через контактную линию в ДНР, на «список того, что запрещено перевозить».

Также украинский министр рассказал, что Киев не собирается снимать блокаду Донбасса до тех пор, пока под его контроль не вернутся предприятия, находящиеся на этой территории.