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В Киеве хотят возобновить выплаты пенсий в Донбассе

Дарья Муромова
17:39 20.09.2019
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В Киеве хотят возобновить выплаты пенсий в Донбассе
© Фото: Michael Bunel, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти Киева возобновят выплату пенсий жителям Донбасса.

«Мы восстановим выплату пенсий», - заявил он в интервью «Европейской правде».

Он отметил, что Украина «восстановила оплату услуг» за воду, которую Киев поставляет жителям Донбасса.

Пристайко подчеркнул, что в Киеве собираются заменить приказ о списке товаров, разрешенных к перевозу через контактную линию в ДНР, на «список того, что запрещено перевозить».

Также украинский министр рассказал, что Киев не собирается снимать блокаду Донбасса до тех пор, пока под его контроль не вернутся предприятия, находящиеся на этой территории.

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