Борисов: товарооборот между Россией и Кубой за год вырос почти на треть
По итогам 2019 года товарооборот должен достигнуть рекордных пятисот миллионов долларов.
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Товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Куба за последний год вырос почти на треть. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Куба находится под серьезным санкционным давлением и в связи с этим испытывает большой дефицит в поставке нефтепродуктов. Реализация этой программы позволит в перспективе на треть снизить поставки нефти извне и сэкономит Кубе 1,8 миллиарда долларов», - сказал Борисов.
Вице-премьер провел заседание комиссии по сотрудничеству, созданной правительствами двух стран.
Среди крупнейших проектов - модернизация энергосистемы островного государства с участием специалистов из нашей страны.