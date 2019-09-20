Борисов: товарооборот между Россией и Кубой за год вырос почти на треть

«Куба находится под серьезным санкционным давлением и в связи с этим испытывает большой дефицит в поставке нефтепродуктов. Реализация этой программы позволит в перспективе на треть снизить поставки нефти извне и сэкономит Кубе 1,8 миллиарда долларов», - сказал Борисов.

Товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Куба за последний год вырос почти на треть. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

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