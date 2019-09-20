Синоптики пообещали снег в Москве на выходных

Кратковременный снежный покров, скорее всего, ляжет в Москве и Московской области в ночь на ближайший понедельник. Об этом «Звезде» рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Днем, скорее всего, будут просто осадки. А после 18.00 часов в воскресенье очень большая вероятность, с учетом прогнозируемой температуры, особенно на высоте полутора тысяч метров, где уже будет, 100%, отрицательная температура, снежные заряды», - сказал Варакин.

При этом эксперт отметил, что выпавший снег быстро растает.

По данным Gismeteo, дневная температура в выходные в столичном регионе составит +10 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +2. Оба дня будет идти дождь, порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.