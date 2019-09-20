Пропавший два дня назад в кировском лесу охотник умер на руках у волонтеров

Охотника, которого искали двое суток в лесах Кировской области, нашел местный житель. К несчастью, мужчина умер на руках у волонтеров, сообщили в УМВД по региону.

Вечером 17 сентября в полицию города Омутнинск обратилась женщина с заявлением о том, что ее муж уехал утром на охоту и не вернулся. Сотрудники полиции начали искать 64-летнего мужчину, в 15 километрах от города была найдена его машина.

«Местность, где обнаружили автомобиль пропавшего охотника, труднопроходимая даже по нашим кировским меркам. Там много ям, оставшихся после добычи руды. Поэтому велика вероятность несчастного случая», - сообщили в ведомстве.

В поисках участвовали полиция, кинологи, волонтеры и местные жители. Один из охотников по известным ему тропам нашел пропавшего мужчину через два дня после пропажи.

«Он был еще жив, но лежал обессиленный. Машины в те места проехать не могли, поэтому его шесть километров несли на руках. В это время он и умер», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Пока причину смерти установить не удалось - этим занимаются эксперты.