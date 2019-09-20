Суд арестовал обвиняемого в расстреле коллег полицейского в Москве
На заседание мужчину привели в сопровождении кинолога. Он отворачивался и скрывал лицо от камер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пресненский суд Москвы арестовал полицейского Алексея Смирнова, который два дня назад открыл стрельбу по коллегам.
На заседание прапорщика привели в сопровождении кинолога. Мужчина отворачивался от журналистов и скрывал лицо от камер.
По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект», Смирнов расстрелял сотрудников ОСБ, которые пытались задержать его по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй с многочисленными ранениями был госпитализирован.