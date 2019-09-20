Какой будет предстоящая зима: прогноз синоптиков

Синоптики сообщили о том, какая погода ждет жителей России предстоящей зимой. Информация опубликована на сайте Росгидромета.

В декабре столбики термометров в большинстве случаев будут находиться на уровне средних многолетних значений. Исключение составят Сибирь и Урал, где температура будет превышать норму, а также Западная Сибирь, для которой первый месяц зимы станет более холодным.

В январе температура будет соответствовать норме во всех регионах России, кроме Якутии, там синоптики прогнозируют отрицательные температурные аномалии.

По данным метеорологов, февраль будет холоднее, чем в прошлом году, в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа. При этом на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири температура, по прогнозам специалистов, превысит норму.