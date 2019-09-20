Моржиха напала на военно-научную экспедицию Северного флота

Участники комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества, которая проходит на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подверглись нападению моржихи.

Как рассказали в пресс-службе флота, исследователи хотели высадились на мыс Геллера, когда экспедиционную шлюпку атаковала самка моржа. Животное оберегало своих детенышей, находившихся поблизости.

© Минобороны России

Военные не растерялись и смогли отвести лодку от моржей, не нанеся им время.

«Серьезных неприятностей удалось избежать», - резюмировали в пресс-службе Северного флота.

© Минобороны России

В настоящее время спасательное буксирное судно «Алтай» с участниками экспедиции продолжает выполнять задачи в районе острова Алджера в сложных гидрометеорологических условиях плавания при скоплении льдин и айсбергов.