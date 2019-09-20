Моржиха напала на военно-научную экспедицию Северного флота
Четкие и слаженные действия военнослужащих позволили избежать серьезных последствий.
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Участники комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества, которая проходит на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подверглись нападению моржихи.
Как рассказали в пресс-службе флота, исследователи хотели высадились на мыс Геллера, когда экспедиционную шлюпку атаковала самка моржа. Животное оберегало своих детенышей, находившихся поблизости.
Военные не растерялись и смогли отвести лодку от моржей, не нанеся им время.
«Серьезных неприятностей удалось избежать», - резюмировали в пресс-службе Северного флота.
В настоящее время спасательное буксирное судно «Алтай» с участниками экспедиции продолжает выполнять задачи в районе острова Алджера в сложных гидрометеорологических условиях плавания при скоплении льдин и айсбергов.